سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يشيد بقطر من قبل beIN SPORTS May 10, 2023 15:22 0:52 دقيقة أعرب سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن ثقته في قدرة دولة قطر على تنظيم احتفال حقيقي بكرة القدم الآسيوية، يترك أثراً دائماً على لاعبي وفرق وجماهير القارة. تقارير إخبارية سلمان بن إبراهيم آل خليفة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم -آخر الفيديوهات 1:23 دقيقة مباراة ميلان (0) وإنتر (2) التغطية الخاصة 1:39 دقيقة فافرينكا يتأهل إلى الدور الثاني في بطولة روما 0:59 دقيقة المنتخب السنغالي يبلغ نصف النهائي 3:10 دقيقة اتحاد الجزائر يفرض التعادل على أسيك ميموزا 3:23 دقيقة صراع محتدم على التتويج بجائزة "ثارّا" 0:30 دقيقة يانغ أفريكانز على أعتاب نهائي كأس الاتحاد الإفريقي 0:30 دقيقة فياريال يعلن تمديد عقد ألبيول 0:52 دقيقة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يشيد بقطر 0:30 دقيقة موعد مشاهدة قرعة كأس آسيا – قطر 2023 2:33 دقيقة إنتر بجاهزيته الكاملة أمام ميلان