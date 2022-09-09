سلمان الفرج: "الهلال استحق التتويج باللقب" من قبل beIN SPORTS September 9, 2022 23:01 1:41 دقيقة أكد قائد فريق الهلال السعودي سلمان الفرج بأن فريقه استحق التتويج بلقب كأس سوبر لوسيل مشيداً بجماهير كل من الزمالك المصري والهلال التي أعطت رونقاً خاصاً للمباراة. مقابلات الهلال السعودي كأس سوبر لوسيل -آخر الفيديوهات 1:20 دقيقة الشوربجي إلى نهائي بطولة قطر كلاسيك للاسكواش 0:42 دقيقة تشافي يأمل في فك عقدة قادش وتحقيق الفوز عليه 0:46 دقيقة حرمان المريخ السوداني من التعاقدات لثلاث فترات 9:33 دقيقة مراسم تتويج الهلال السعودي بلقب كأس سوبر لوسيل 1:00 دقيقة ياسر الشهراني: "الأجواء كانت جميلة" 1:49 دقيقة سيف الدين الجزيري يتحدث عن أسباب خسارة الزمالك 0:40 دقيقة المنتخب السنغالي يواجه بوليفيا ودياً 1:41 دقيقة سلمان الفرج: "الهلال استحق التتويج باللقب" 0:38 دقيقة شيكابالا يشيد بتنظيم كأس سوبر لوسيل 5:12 دقيقة الهلال السعودي بطلاً لكأس سوبر لوسيل