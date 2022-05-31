سكالوني: "إيطاليا خصم كبير" من قبل beIN SPORTS May 31, 2022 15:54 0:57 دقيقة قبل مواجهة إيطاليا في ما يعرف بالنهائي الكبير "فيناليسما" قال ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، إن إيطاليا خصم كبير، مؤكدا أن موقعة ملعب ويمبلي في لندن ستكون اختبارا جيدا للألبيسيليستي. منتخب إيطاليا منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني -آخر الفيديوهات 3:26 دقيقة بلماضي يتحدّث عن قائمة الجزائر لتصفيات "كان 2023" 2:47 دقيقة المغربي ياسين بونو يدخل تاريخ الدوري الإسباني 3:34 دقيقة موسم رائع للمحترفين العرب في كرة القدم الإنكليزية 0:29 دقيقة رومان سايس يعلن رحيله عن صفوف وولفرهامبتون 0:19 دقيقة غوف تبلغ نصف نهائي رولان غاروس 0:44 دقيقة توتنهام يعلن تعاقده مع بيريشيتش 0:46 دقيقة الإيطالية تريفيسان إلى نصف نهائي رولان غاروس 1:02 دقيقة رابطة البرميرليغ تحذّر الجماهير من اجتياح الملاعب 0:57 دقيقة سكالوني: "إيطاليا خصم كبير" 0:52 دقيقة دي بروين ينتقد بطولة دوري الأمم الأوروبية