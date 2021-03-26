سعد الشيب يتحدّث عن حرّاس مرمى المنتخب القطري من قبل beIN SPORTS March 26, 2021 17:44 0:53 دقيقة ذكر سعد الشيب حارس مرمى المنتخب القطري، أن "العنابي" يضمّ في صفوفه خيرة حراس المرمى القطريين، الذين يقدمون أفضل ما لديهم مع ترحيبه بانضمام أيّ حارس مرمى يثبت جدارته في المستقبل. مقابلات المنتخب القطري سعد الشيب -آخر الفيديوهات 0:59 دقيقة برشلونة يقدّم نجمه المخضرم "غاسول" لوسائل الإعلام 1:04 دقيقة مقابلة حصرية مع النجم الصاعد لأرسنال "بوكايو ساكا" 0:53 دقيقة سعد الشيب يتحدّث عن حرّاس مرمى المنتخب القطري 1:11 دقيقة سانشيث يؤكد جاهزية المنتخب القطري لمواجهة أذربيجان 2:47 دقيقة المغرب يتأهل إلى نهائيات "كان 2021" 0:44 دقيقة حمودي يفوز برئاسة اللجنة الأولمبية العراقية 0:40 دقيقة قطر تواصل استعداداتها لمواجهة أذربيجان 0:52 دقيقة إبراهيموفيتش يكشف عن أسرار من مباراة جورجيا 2:37 دقيقة قمة مرتقبة بين موريتانيا والمغرب في تصفيات أفريقيا 1:32 دقيقة اللافي يعتذر لجماهير ليبيا ومساعد مدرب تونس يشيد