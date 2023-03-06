وجاءت نتيجة قرعة الدور الأول التمهيدي على النحو التالي:
• الشباب السعودي - القوة الجوية العراقي
• الصفاقسي التونسي - نادي قطر
• البرج اللبناني - الوحدة الإماراتي
• النهضة العماني - شباب الخليل الفلسطيني
• نواذيبو الموريتاني - شباب الأردن
• الجيش الملكي المغربي - الاتحاد الليبي
• المريخ السوداني - تشرين السوري
• الكويت الكويتي - شبيبة الساورة الجزائري
• طلائع الجيش المصري - أهلي طرابلس الليبي
• فحمان اليمني - الاتحاد المنستيري التونسي
• المحرق البحريني - السيب العماني
• الهلال السوداني - المنامة البحريني
أما المجموعات الأربع في الأدوار النهائية فجاءت على النحو التالي:
- المجموعة الأولى
• الترجي التونسي
• الاتحاد السعودي
• المتأهل الثالث من الأدوار التمهيدية
• الشرطة العراقي
- المجموعة الثانية
• السد القطري
• الوداد المغربي
• المتأهل الرابع من الأدوار التمهيدية
• الهلال السعودي
- المجموعة الثالثة
• الزمالك المصري
• المتأهل الخامس من الأدوار التمهيدية
• النصر السعودي
• المتأهل الثاني من الأدوار التمهيدية
- المجموعة الرابعة
• شباب بلوزداد الجزائري
• الرجاء المغربي
• المتأهل السادس من الأدوار التمهيدية
• المتأهل الأول من الأدوار التمهيدية