وجاءت نتيجة قرعة الدور الأول التمهيدي على النحو التالي:

• الشباب السعودي - القوة الجوية العراقي

• الصفاقسي التونسي - نادي قطر

• البرج اللبناني - الوحدة الإماراتي

• النهضة العماني - شباب الخليل الفلسطيني

• نواذيبو الموريتاني - شباب الأردن

• الجيش الملكي المغربي - الاتحاد الليبي

• المريخ السوداني - تشرين السوري

• الكويت الكويتي - شبيبة الساورة الجزائري

• طلائع الجيش المصري - أهلي طرابلس الليبي

• فحمان اليمني - الاتحاد المنستيري التونسي

• المحرق البحريني - السيب العماني

• الهلال السوداني - المنامة البحريني

أما المجموعات الأربع في الأدوار النهائية فجاءت على النحو التالي:

- المجموعة الأولى

• الترجي التونسي

• الاتحاد السعودي

• المتأهل الثالث من الأدوار التمهيدية

• الشرطة العراقي

- المجموعة الثانية

• السد القطري

• الوداد المغربي

• المتأهل الرابع من الأدوار التمهيدية

• الهلال السعودي

- المجموعة الثالثة

• الزمالك المصري

• المتأهل الخامس من الأدوار التمهيدية

• النصر السعودي

• المتأهل الثاني من الأدوار التمهيدية

- المجموعة الرابعة

• شباب بلوزداد الجزائري

• الرجاء المغربي

• المتأهل السادس من الأدوار التمهيدية

• المتأهل الأول من الأدوار التمهيدية