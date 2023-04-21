وأسفرت قرعة مونديال الشباب عن المجموعات التالية
المجموعة الأولى: الأرجنتين – أوزبكستان – غواتيمالا - نيوزيلندا .
المجموعة الثانية: الولايات المتحدة – الإكوادور – فيجي – سلوفاكيا .
المجموعة الثالثة: السنغال -اليابان – إسرائيل - كولومبيا .
المجموعة الرابعة: إيطاليا – البرازيل – نيجيريا - جمهورية الدومنيكان.
المجموعة الخامسة: أوروغواي – العراق - إنكلترا – تونس .
المجموعة السادسة: فرنسا – كوريا الجنوبية – غامبيا- هندوراس .
وتستضيف الأرجنتين البطولة انطلاقاً من الـ20 من أيار/مايو القادم وحتى الحادي عشر من حزيران/يونيو 2023.