سحب قرعة كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات من قبل beIN SPORTS June 2, 2021 10:58 0:37 دقيقة أسفرت قرعة كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات والتي ستقام في سبتمبر المقبل في ليتوانيا عن مواجهات قوية ومرتقبة. تقارير إخبارية الاتحاد الدولي لكرة القدم كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات -آخر الفيديوهات 0:55 دقيقة أغويرو يؤكد صعوبة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 0:37 دقيقة سحب قرعة كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات 1:24 دقيقة رونالد دي بور في حوار حصري مع beIN SPORTS 3:25 دقيقة الأنظار شاخصة على بنزيمة قبل مواجهة ويلز 0:23 دقيقة كرواتيا تتعادل ودياً مع أرمينيا 0:47 دقيقة يورو 2020: تشكيلة نهائية لإنكلترا تضمّ أرنولد 0:52 دقيقة الحكومة البرازيلية تؤيد استضافة كوبا أميركا 1:07 دقيقة كوكي يعلّق على غياب راموس عن قائمة إسبانيا 0:38 دقيقة نادال يستهل حملته بقوة 2:37 دقيقة أنشيلوتي يخلف زيدان في تدريب ريال مدريد