

تمّ سحب قرعة بطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً 2020 اليوم الخميس عبر تقنية الاتصال بالفيديو من مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وستشهد النسخة المقبلة من البطولة القارية التي ستقام في أوزبكستان مشاركة 16 منتخباً، تم توزيعها على أربع مجموعات، إذ تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وفيما يلي المجموعات :

المجموعة الأولى: أوزبكستان - أندونيسيا - كمبوديا - إيران

المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية - اليابان - العراق - البحرين

المجموعة الثالثة: السعودية - أستراليا - فيتنام - لاوس

المجموعة الرابعة: قطر - طاجيكستان - ماليزيا - اليمن

نتائج قرعة بطولة آسيا للشباب 2020 في أوزبكستان 🇺🇿 https://t.co/MbEZLIztQO pic.twitter.com/2afI4Gqd9t — AFC (@theafcdotcom) June 18, 2020



