سجن شقيق بوغبا و4 آخرين مؤقتاً بتهمة الابتزاز من قبل beIN SPORTS September 18, 2022 13:05 0:49 دقيقة تم سجن ماتياس بوغبا الشقيق الأكبر للنجم الفرنسي بول بوغبا و4 أشخاص آخرين مؤقتاً بتهمة ابتزاز لاعب يوفنتوس حسبما ما أفادت مصادر مقربة من القضية وذلك بعد مثول المتهمين أمام قاضي التحقيق. تقارير إخبارية بول بوغبا -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة خيتافي يحقق فوزاً ثميناً وتعادل فياريال وإشبيلية 0:56 دقيقة طرابزون سبور يعود من بعيد ويهزم غازي عنتاب 0:47 دقيقة يوفنتوس يواصل نتائجه المتواضعة ويسقط أمام مونزا 3:43 دقيقة أونيون برلين يعود إلى صدارة البوندسليغا 2:38 دقيقة رين يفرمل مارسيليا ويوقف سلسلة انتصاراته 0:25 دقيقة إيفرتون يحقق الفوز الأول له هذا الموسم 0:43 دقيقة مجسم كأس العالم يصل المكسيك قريباً 0:47 دقيقة ممثلو القطاع السياحي جاهزون للمونديال 0:46 دقيقة دليل شامل لزوار دولة قطر في المونديال 0:49 دقيقة المنتخب السعودي يحط الرحال في مدينة أليكانتي