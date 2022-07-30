ستانوي: "ثقتنا كبيرة في تحقيق الفوز" من قبل beIN SPORTS July 30, 2022 22:15 1:28 دقيقة قالت مهاجمة ُالمنتخبِ الإنكليزي جورجيا ستانوي إن ثقتهن كبيرة ٌ للغاية في قدرتهـن على الفوز مضيفة أن الأوانَ قد حان للحديثِ عن حجم كرة القدم النسوية حالياً، بدلاً مما قد تصلُ إليه في المستقبل. مقابلات المنتخب الإنكليزي بطولة أوروبا للسيدات -آخر الفيديوهات 0:28 دقيقة نوريتش سيتي ينهزم أمام كارديف سيتي 1:04 دقيقة ليفركوزن يودع كأس ألمانيا مبكراً 0:39 دقيقة رونالدو يعود لتدريبات يونايتد 1:28 دقيقة ستانوي: "ثقتنا كبيرة في تحقيق الفوز" 0:30 دقيقة الألمانيات يتجهّزن للنهائي 0:29 دقيقة فان فلوتن تفوز بالمرحلة الـ7 من طواف فرنسا للسيدات 0:21 دقيقة ميلان يعير دانييل مالديني لسبيتسيا 0:59 دقيقة مونتشي يكشف أن كوندي كان أقرب لتشيلسي 2:12 دقيقة كلوب: "كانت مباراة ممتعة" 3:28 دقيقة مراسم تتويج ليفربول بدرع الاتحاد الإنكليزي