سبورتينغ يتوج بطلاً للمرة الأولى منذ 19 عاماً من قبل beIN SPORTS May 12, 2021 11:59 0:30 دقيقة توج سبورتينغ بلقب الدوري البرتغالي لكرة القدم للمرة الأولى منذ 2002 والتاسعة عشرة في تاريخه، بفوزه الثلاثاء على بوافيستا 1-صفر في المرحلة الثانية والثلاثين. تقارير إخبارية بورتو بنفيكا سبورتينغ لشبونة -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة سبورتينغ يتوج بطلاً للمرة الأولى منذ 19 عاماً 3:16 دقيقة باريس سان جيرمان من أجل مقعد في نهائي الكأس 2:40 دقيقة يوفنتوس لتصحيح المسار من بوابة ساسوولو 3:01 دقيقة أتلتيكو مدريد من أجل الاقتراب أكثر من اللقب 1:14 دقيقة كول: "تتويج اليونايتد بلقب اليوروبا ليغ أمر مهم" 3:02 دقيقة دربي لندن بين تشيلسي وأرسنال بطموحات متباينة 1:01 دقيقة لقاء حصري مع رئيس الاتحاد الإيطالي 1:37 دقيقة تياغو سيلفا يقلل من انعكاسات فوز تشيلسي على سيتي 5:21 دقيقة برشلونة يتعثر بالتعادل بعد مباراة عصيبة مع ليفانتي 0:38 دقيقة دجوكوفيتش يتفادى الخروج المبكر من دورة روما