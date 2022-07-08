لوسيانو سجل الهدف الأول للفريق البرازيلي عند الدقيقة الرابعة عشرة ثم حصل ساو باولو على ركلة جزاء سجل من خلالها إيدير الهدف الثاني عند الدقيقة الخمسين.

ومنح جواو موريرا الهدف الثالث بعد تسع دقائق قبل أن يوقع رودريغو على الهدف الرابع والأخير لأصحاب الأرض في الدقيقة الحادية والثمانين.

وقبل نهاية المباراة بقليل أحرز (فوين زاليدا) هدفا شرفياً للضيوف لتنتهي المباراة بتأهل ساو باولو.

وعبر إنديبندينتي ديل فال الإكوادوري لربع النهائي، رغم تعادله السلبي مع مستضيفه لانوس الأرجنتيني مستفيداً من نتيجة مباراة الذهاب, والتي فاز بها بواقع هدفين لواحد.

هذا وشهدت المباراة طرد لاعب ديل فال (جوناثان بومان) عند الدقيقة الثامنة والأربعين.