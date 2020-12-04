سان جيرمان يدعم أندية الهواة لتجاوز تبعات فيروس كورونا من قبل beIN SPORTS December 4, 2020 15:23 3:24 دقيقة في ظل الأزمة الخانقة التي تعصفُ بأندية الهواة في فرنسا بسبب وباء كورونا، أعلن نادي باريس سان جيرمان عن تقديمِ دعم مالي، ومرافقة الأندية التابعة للعاصمة الفرنسية باريس ومنطقة إيل دو فرانس. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 3:24 دقيقة سان جيرمان يدعم أندية الهواة لتجاوز تبعات كورونا 0:56 دقيقة إجماع على صعوبة مواجهات نصف نهائي دوري الأمم 0:56 دقيقة نيس يقيل مدربه فييرا لسوء النتائج 6:10 دقيقة أرسنال يضرب رابيد فيينا برباعية 4:08 دقيقة روما يواصل عروضه المميزة في الدوري الأوروبي 3:11 دقيقة باير ليفركوزن يعود من أرض نيس بالعلامة الكاملة 3:48 دقيقة ليستر سيتي وسبورتينغ براغا يعبران إلى دور الـ 32 4:20 دقيقة ميلان يحجز بطاقة العبور بعد الفوز على سيلتك 4:58 دقيقة توتنهام ينتزع بطاقة العبور إلى دور الـ32 0:54 دقيقة الذوادي يكشف جانباً فريداً لمونديال قطر