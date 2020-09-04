ونشر النجم التشيلي مقطع فيديو عبر حسابه في إنستغرام، قال فيه إنه وافق على الانتقال إلى مانشستر يونايتد ، لأن الفرصة كانت مغرية بالنسبة إليه، لكنه لم يبحث قبلها عن معلومات حول ما يدور داخل النادي، مضيفا أنه أحيانا هناك بعض الأمور التي لا تكتشفها إلا عندما تعيشها، وهو ما حدث بعد التدريب الأول، معترفا أنه طلب من وكيله البحث عن طريقة تعيده إلى آرسنال وهو ما كان مستحيلاً.

وواصل لاعب إنتر الحالي كشف الأسرار قائلا ، إن الفريق لم يكن متحدا في ذلك الوقت ولم يكن عائلة واحدة ، وهو الأمر الذي كان وراء تراجع مستواه منذ انتقاله إلى ملعب أولد ترافورد، ليصبح كبش الفداء للمشاكل التي كان يعيشها الفريق.

