أكد فيليكس سانشيث مدرب منتخب قطر في مؤتمره الصحفي قبل مواجهة منتخب أذربيجان، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™، أن المنتخب القطري سيكون جاهزاً للمباراة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد وجّه الدعوة للاتحاد القطري لكرة القدم للمشاركة في التصفيات الأوروبية لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

وعلى ضوء تأهل المنتخب القطري لمونديال 2022 كممثل للدولة المضيفة، فإن نتائج مبارياته لن تحتسب في ترتيب نقاط منتخبات المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات لوكسمبورغ والبرتغال وأذربيجان وصربيا وجمهورية أيرلندا.