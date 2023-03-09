وعبر إستوديانتس ميريدا الفنزويلي للدور المقبل، بتغلبه على ديبورتيفو تاتشيرا بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي بهدف لمثله.

والتحق غواراني الباراغوياني بركب المتأهلين إلى دور المجموعات بتغلبه على سبورتيفو أميليانو بثلاثة أهداف لواحد.

