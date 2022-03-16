إدوار ميشو منح التقدم لباريس سان جيرمان بهدف مبكر في الدقيقةِ الأولى، لكن عومار دياكيتي تمكن من تعديل ِالنتيجة في الدقيقةِ السابعةِ والثلاثين، ليضيف زميلُهُ روكو سيميتش الهدفَ الثاني في الدقيقةِ الثانيةِ والسبعين قبل أن يوقعَ لوكا رايسشل الهدفَ الثالث في اللحظات الأخيرة من المباراة ليلتحق فريقُهُ بركبِ المتأهلين إلى الدور المقبل.

من جانبه صعد أتليتيكو مدريد إلى نصف نهائي البطولة بعد تغلبه على بوروسيا دورتموند 1 – 0.

هدف المباراة الوحيد حمل توقيع كراز في الدقيقة الحادية والثلاثين من ركلة جزاء عابراً بفريقه إلى الدور نصف النهائي.

