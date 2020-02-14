ساسي: عرفنا كيف نلعب على أخطاء الترجي من قبل beIN SPORTS February 14, 2020 19:56 2:19 دقيقة مقابلات -آخر الفيديوهات 1:15 دقيقة الذوادي: المونديال سيسهم بخدمة أهداف قطر التنموية 0:51 دقيقة بين ديفيس ولو تشيلسو يعودان إلى تدريبات توتنهام 1:19 دقيقة مواجهة فالنسيا وأتليتيكو مدريد تكتسي بالندية 1:12 دقيقة مستقبل دوناروما مع ميلان مجهول 0:25 دقيقة البرتغال وبلجيكا وكرواتيا وسويسرا في الدوحة 1:22 دقيقة كلوب يجهل مصير صلاح في الألعاب الأولمبية 1:19 دقيقة درجال يأمل بتغيير النظام الأساسي للاتحاد العراقي 3:02 دقيقة أسرع الثلاثيات في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز 0:52 دقيقة كابيلو حاول التعاقد مع ميسي 0:55 دقيقة بارتوميو: "نحن نساهم في تنمية مدينة برشلونة"