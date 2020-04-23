سارة عصام تحاكي تجربتها الاحترافية مع ستوك سيتي من قبل beIN SPORTS April 23, 2020 13:24 1:27 دقيقة قالت المصرية سارة عصام هدافة نادي ستوك سيتي إنها تحاول الحفاظ على لياقتها البدنية خلال فترة التوقف الحالية جراء تفشي وباء كورونا. وأضافت أن تألقها مع النادي الإنكليزي مجرد بداية ضمن طموحات عديدة تتمنى تحقيقها في عالم كرة القدم. مقابلات -آخر الفيديوهات 1:10 دقيقة جون تيري يُشيد بمورينيو 1:40 دقيقة مكافحة المنشطات: مبادرة للكشف على الرياضيين عن بعد 0:49 دقيقة عودة المنافسات بإسبانيا مرهونة بقرار وزارة الصحة 0:39 دقيقة بلماضي مهتم بضم نجل زين الدين زيدان إلى صفوف الخضر 0:48 دقيقة قرار منتظر بشأن خطة العودة لمسابقة الدوري الألماني 11:28 دقيقة موجز الأخبار 1:46 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 1:19 دقيقة السلطات الإيطالية ستحسم قرار عودة التدريبات قريباً 0:36 دقيقة الاتحاد الدولي يطمئن اتحادات دول شمال إفريقيا 3:42 دقيقة شافيير فيرنانديث يتحدث عن موعد عودة المنافسات