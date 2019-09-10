وكان منتخب جيبوتي فاز في لقاء الذهاب على أرضه بهدفين مقابل هدف فصعد بالتالي إلى دور المجموعات من التصفيات.

وضمن التصفيات ذاتها كاد المنتخب الصومالي أن يسطر نتيجة تاريخية في مواجهته أمام مستضيفه منتخب زيمبابوي، في مواجهة الإياب التي أقيمت اليوم الثلاثاء في العاصمة هاراري والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض (3-1) وتأهلهم للدور الثاني من التصفيات.

وتعادل المنتخبان في لقاء الذهاب (1-1) علماً بأن المنتخب الصومالي ظل خاسراً (2-1) حتى الوقت المحتسب بدلاً من ضائع عندما تمكن خامـا بيليات من تسجيل الهدف الثالث لزيمبابوي وهو الهدف الذي أهل بلاده إلى دور المجموعات.

السودان تتأهل ونتائج منطقية

ونجحت السودان في الحفاظ على شباكها النظيفة أمام تشاد في أم درمان وتعادلت معها 0-0 لتصعد بسبب أفضلية فوزها ذهاباً 3-1.

كما فازت نامبيا على إريتيريا 2-0 مكررة انتصارها ذهاباً الذي تحقق بنتيجة 2-1.

وفازت مالاوي على بوتسوانا بهدف نظيف أحرزه جيرالد جونيور من ركلة جزاء في الدقيقة 81، لتتأهل إلى الدور الثاني بعد تفوقها بمجموع مباراتي الذهاب والعودة (1-0).

كما صعدت الموزمبيق على حساب موريشيوس عقب فوزها عليها اليوم 2-0 والذهاب 1-0 لصالح الفريق المتأهل.

وتأهلت توغو على حساب جزر القمر بعدما فازت عليها 2-0 والذهاب 1-1، فيما اكتسحت راوندا ضيفتها السيشل 7-0 والذهاب 3-0.

وكرّرت أنغولا فوزها على غامبيا وهذه المرة 2-1 بعد أن انتصرت ذهاباً 1-0.

سيشهد الدور الأول من التصفيات تأهل 14 منتخباً إلى دور المجموعات حيث سينضم عليهم الـ26 منتخباً الأعلى في تصنيف المنتخبات الإفريقية ليقام دور مجموعات بمشاركة 40 منتخباً يتم تقسيمهم على 10 مجموعات تضم كل مجموعة 4 منتخبات.

وعقب ذلك سيتأهل بطل كل مجموعة إلى الدور الثالث والحاسم والذي سيشهد إقامة خمس مواجهات ذهاب وعودة يتأهل منها خمسة منتخبات إلى مونديال قطر 2022.

