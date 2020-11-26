زيدان ينعى مارادونا بكلمات مؤثرة من قبل beIN SPORTS November 26, 2020 16:24 0:35 دقيقة نعى مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، نجم الكرة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا الذي توفي الأربعاء عن عمر ناهز 60 عاما. وقال زيدان "إن العالم فقد شخصا كان يوما ما ملهما لملايين الشباب في مختلف أنحاء المعمورة". تقارير إخبارية دييغو مارادونا ريال مدريد زين الدين زيدان كرة القدم -آخر الفيديوهات 0:31 دقيقة السعادة تغمر مدرب الأهلي "موسيماني" 2:13 دقيقة "أفشة" يكشف سر هدفه التاريخي في مرمى الزمالك 6:04 دقيقة مراسم تتويج الأهلي المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا 3:23 دقيقة الأهلي المصري يتوج بطلاً لدوري أبطال إفريقيا 0:37 دقيقة لابورتا سيترشح لرئاسة برشلونة 0:32 دقيقة برشلونة يتوصّل لاتفاق مع لاعبيه بشأن تعديل الرواتب 1:05 دقيقة صاروخية شيكابالا تعيد نهائي الأبطال إلى نقطة الصفر 1:03 دقيقة السولية يمنح الأسبقية للأهلي أمام الزمالك 3:23 دقيقة تشكيلتا الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا 0:47 دقيقة لبنان يواصل تألقه في تصفيات كأس آسيا 2021