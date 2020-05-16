في الوقت الذي صوتت فيه أندية الدرجة الثانية في انكلترا على انهاء الموسم الحالي وحسم الترتيب النهائي بمعدل النقاط في عدد المباريات التي لعبت، أكد زكي نسيبة نائب رئيس نادي أوكسفورد يونايتد الذي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى "ليغ وان" (الدرجة الثالثة فعليا) أن الخيارات لم تحسم بعد بالنسبة لأندية الدوري الذي يأتي بالمرتبة الثالثة من حيث الأهمية والأضواء بعد البريمييرليغ والتشامبيونشيب.

وأكد نسيبة في لقاء حصري مع مراسلنا في لندن إبراهيم خضرة أن تحديد آلية الصعود والهبوط يحظى بأهمية بالغة أياً كان شكل النهائيات.

