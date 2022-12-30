الرئيسُ البرازيلي لولا دا سيلفا كَتب: كان لدي شرفٌ لم تحصل عليه الأجيال الشابة، شاهَدت بيليه يلعب.. لم يَكُن يلعب.. بل يُقدمُ استعراضا لأنه كان عندما يلْمَسُ الكرة، يقومُ بشيءٍ استثنائي وعادةً ما ينتهي بهدف. القليلون أخذُوا اسم البرازيل بَعيدا كما فعل هو. وكل الأجانب من جميع أطراف العالم باختلافِ اللغات تعلموا طريقة نطق الاسم الساحر (بيليه).. شكرا لك

وغرد الرئيسُ الأمريكي جو بايدن قائلاً: بالنسبة لرياضة جمعت العالم بشكل لا مثيل له، صعد بيليه من بداية متواضعة إلى قمةِ المجد في قصة "لأن كل شيء ممكن.

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أيضاً نشر صورة لنفسه مع بيليه وكتب: بيليه كان أحد أعظم من لعبوا الرياضة الجميلة، وكان أحد اشهر الرياضيين في العالم، كان يعرفُ قوةَ الرياضة ودورها في توحيد الناس.

من جهته كتب الرئيس الفرنسي في تغريدة مختصرة: اللعبة.. الملك.. الخلود.

حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم نشر بيانا لرئيسه جاني إنفانتينو قال فيه: لكل الناس الذين يُحبون هذه الرياضة.. فهذا هو اليوم الذي لم نكن نُريده أن يأتي.. اليومُ الذي نَفقِدُ فيه بيليه.

أما اتحادُ أمريكا الجنوبية لكرة القدم فوضع صورةً عملاقة لبيليه في مبناه وكتب: الملك إلى الأبد.. شكرا لك على كل شيء.

ونشر حساب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تغريدة ذكر فيها أنه ينضم إلى كل الجماهير في العالم لرثاء بيليه، واصفا إياه بأحد أعظم اللاعبين في التاريخ. وأضاف اليويفا أن الراحل كان أولَ نجمٍ في تاريخ اللعبة ولعب دورا كبيرا في نهضة كرة القدم وأن تصبحَ الرياضة الأكثر شعبية في العالم.

كما قدم الاتحاد الأسيوي لكرة القدم تَعازيه لعائلة وأصدقاءِ بيليه واصفا إياه بالأيقونة، مُضيفا أن العالم سيفتقده إلى الأبد.

