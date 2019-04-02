وأجرى الزميل هشام الخلصي حواراً حصرياً مثيراً وشيقاً مع الأسطورة زانيتي تتابعونه في وقت لاحق على قنواتنا.

يشغل زانيتي الآن منصباً إدارياًَ في نادي إنتر ميلان منذ اعتزاله في عام 2014.

خاض الأسطورة الأرجنتيني 858 مباراة مع إنتر في كل المسابقات وسجل 21 هدفاً منذ انضمامه إليه عام 1995 قادماً من بانفيلد الأرجنتيني وحتى اعتزاله عام 2014 عن عمر 40 عاماً.

فاز زانيتي بالعديد من الألقاب مع إنتر إذ توّج بـ 5 ألقاب دوري إيطالي و4 ألقاب في كأس إيطاليا إضافة إلى 4 ألقاب في كأس السوبر الإيطالية.

كما حقق زانيتي لقب دوري أبطال أوروبا مع إنتر عام 2010 وكأس الاتحاد الأوروبي عام 1998 وكأس العالم للأندية 2010.

قام إنتر بسحب القميص رقم 4 تكريماً للأسطورة خافيير زانيتي الذي فاز بكل شيء هناك وكان رمزاً للوفاء والعطاء.