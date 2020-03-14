ومن المقرر أن يستضيف ريفر بلايت منافسه توكومان اليوم السبت في استاد مونيمونتال ضمن بطولة كأس "سوبرليغا" في الأرجنتين.

لكن مع ظهور "أعراض مشابهة" لفيروس كورونا على أحد لاعبي فريقه قرر ريفر بلايت ومن جانب واحد إغلاق النادي حتى إشعار آخر والامتناع عن خوض أي مباريات.

ولم يتضح بعد إن كان توكومان سيحضر لخوض المباراة كما هو مقرر أم لا.

ويأتي قرار ريفر بلايت بعد يوم واحد من إعلان حكومة الأرجنتين إلغاء الأحداث الرياضية الدولية المقرر إقامتها في البلاد حتى نهاية مارس/آذار الجاري.

في المقابل، أكّدت إدارة الـ"سوبرليغا" أن قرار ريفر أحادي الجانب وجاء حاد النبرة متهما النادي بترويج الهلع وبث خوف غير مبرر بين المشجعين وفي الشارع الأرجنتيني بشكل عام على الرغم من تأكيد الجهات الحكومية والصحية أنه يمكن خوض المباريات خلف أبواب مغلقة دون تعريض اللاعبين للخطر.

وأكد البيان الذي نشرته إدارة الـ"سوبرليغا" أن عقوبات ستلحق بنادي ريفر بلايت إن لم يتراجع عن قراره ويقيم المباراة على ارض ملعبه "مونيمونتال" كما هو محدد في جدول الدوري.