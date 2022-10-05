وافتتح لاعبو الفريق الملكي مهرجان الأهداف عبر إيكر برافو في الدقيقة الثلاثين.

وأضاف زميله غونسالو الهدف الثاني بعدها بثلاث دقائق فقط من رأسية محكمة، غير أن الضيوف ذلّلوا الفارق عن طريق جاكوبو رامون نافيروس الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه الريال، لكن أشبال الريال عادوا لرفع الإيقاع من جديد ليسجل فورتوني الهدف الثالث، ليعود بعدها غونسالو موقّعًا على هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في مستهل الشوط الثاني، ليتكفل بعدها اللاعب بالاسيوس بيريث بالتوقيع على الهدفين الخامس والسادس ليتصدر بذلك ريال مدريد المجموعة ببلوغه النقطة السابعة.

