وحقّق ريال فوزه الخامس تواليًا على حساب الفريق الكاتالوني بعدما كان قد هزمه 2-1 في كامب نو في تشرين الأول/أكتوبر ضمن الدوري المحلي، وذلك في المباراة الأولى منذ رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف الماضي.

سجّل لريال البرازيلي فينيسيوس جونيور (25) والفرنسي كريم بنزيمة (72) والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (98)، بينما سجّل هدفي برشلونة الهولندي لوك دي يونغ (41) وأنسو فاتي (83).

وتأهل ريال مدريد الى النهائي لمواجهة الفائز بين أتليتك بلباو حامل اللقب وأتلتيكو مدريد بطل الدوري اللذين يلتقيان الخميس.

ورغم خسارته، سيخرج برشلونة مسرورًا بأدائه المتطور عن السابق، حيث يأمل أن يستغله لتعويض تعثره في النصف الأول من الموسم حيث يحتل حاليًا المركز السادس في الدوري الإسباني.

كما أنّ فريق المدرب تشافي هرنانديز ودّع مسابقة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات للمرّة الأولى منذ نحو عشرين عامًا، وبالتالي سيستخدم أداءه في الكلاسيكو لإعادة ضخّ الحماسة في صفوفه لإنهاء الموسم بصورة أفضل تليق بتاريخ العملاق الكاتالوني.

بخلافه تمامًا، يعيش الملكي أفضل أيامه محلياً وأوروبياً، حيث يتصدر الترتيب بفارق خمس نقاط عن إشبيلية الثانية، مع مباراة أقل للأخير، كما يستعد لمواجهة سان جيرمان وميسي في الدور الثاني من مسابقة دوري الأبطال.

