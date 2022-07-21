ريال مدريد يجرى مرانه الأول في أميركا من قبل beIN SPORTS July 21, 2022 13:11 0:30 دقيقة أجرى ريال مدريد مرانَه الأول في لوس أنجلس تحضيراً لخوض جولته التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية قبل بداية الموسم. تقارير إخبارية الدوري الإسباني ريال مدريد -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة ريال مدريد يجرى مرانه الأول في أميركا 3:38 دقيقة الميركاتو الصيفي وسط متغيرات عديدة 3:30 دقيقة منتخب إنكلترا يبلغ نصف نهائي يورو السيدات 0:35 دقيقة ليفاندوفسكي "متعطش" للنجاح بألوان برشلونة 2:04 دقيقة في مثل هذا اليوم عام 2004 بدأت قصة دروغبا بتشيلسي 3:17 دقيقة البقالي يعود إلى يوجين متوجاً بالذهب بعد 8 سنوات 0:26 دقيقة يوفنتوس يمدد عقد لاعبه الشاب رانوكيا حتى عام 2026 2:52 دقيقة سيتي يستعد للموسم الجديد بوافدين جدد وراحلين 0:28 دقيقة يوفنتوس يعلن رسمياً التعاقد مع البرازيلي بريمر 1:17 دقيقة بعد رحيله عن بيرو ... مؤتمر صحفي وداعي لغاريكا