وتحصل فريق زالتسبورغ على ركلة جزاء بعد عرقلة داخل المنطقة لينجح اللاعب كريم كوناتي في ترجمتها إلى الهدف الأول في الدقيقة الثلاثين، لكن الريال عاد بقوة وتمكن من تعديل النتيجة بعد انطلاق الشوط الثاني بقليل عبر بول فـورتوني الذي استغل الكرة العائدة إليه من حارس المرمى، ليأتي تدعيمُ النتيجة لأشبال الفريق الملكي عن طريق جاكـوبـو رامون في الدقيقة الثانية والستين، وتمكن الريال من التوقيع على الهدف الثالث عن طريق إيكر برافو من مخالفة مباشرة في الوقت المحتسب بديلا عن الضائع.

وحقق إي زد ألكمار المفاجأة وأقصى مضيفه برشلونة من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا للشباب بفوزه عليه بثلاثة أهداف دون رد.

فبعد شوط أول سلبي النتيجة افتتح "كيـيس سميت" النتيجة للفريق الهولندي من تسديدة بعيدة من منتصف الملعب سكنت الشباك في الدقيقة السادسة والخمسين، ليعزز بعدها "ميكس ميردينك" النتيجة لألكمار في الدقيقة الثالثة والستين، مستغلاً كرة ارتدت من حارس برشلونة.

وتعقد موقف أصحاب الأرض أكثر مع طرد الأجنتيني "لوكاس رومان" بعد نيله الإنذار الثاني في الدقيقة الثالثة والسبعين، قبل أن يعود "ميردينك" ويوقع على ثاني أهدافه وثالث أهداف ألكمار في الوقت بديل عن الضائع، الذي سيضرب موعداً مع ريال مدريد في ربع النهائي.