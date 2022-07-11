وذكر الاتحاد المصري في حسابه الرسمي على تويتر فجر اليوم الثلاثاء: "توصل الاتحاد المصري لكرة القدم لاتفاق نهائي مع البرتغالي روي فيتوريا لقيادة منتخب مصر الأول لمدة 4 سنوات مقبلة".

وعانت الجماهير المصرية من خيبة أمل كبيرة بعد خسارة نهائي كأس أمم إفريقيا إضافة لعدم التأهل إلى كأس العالم في الأشهر الفائتة تحت قيادة البرتغالي كيروش.

وسبق لفيتوريا أن درّب سبارتاك موسكو والنصر السعودي وبنفيكا البرتغالي والعديد من الأندية الأخرى.

وسيخلف فيتوريا المدرب المصري إيهاب جلال الذي تعرض لانتقادات كبيرة بعد خسارة مصر من إثيوبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا الشهر الفائت.