رونالدينيو وروبيرتو كارلوس يشاركان في مباراة استعراضية من قبل beIN SPORTS June 19, 2022 15:05 1:08 دقيقة شارك كل من روبيرتو كارلوس ورونالدينيومع ثلة من نجوم كرة القدم في أميركا اللاتينية في مباراة استعراضية بولاية فلوريدا الأميركية. تقارير إخبارية رونالدينيو روبيرتو كارلوس -آخر الفيديوهات 0:21 دقيقة الغامدي يعبّر عن سعادته بالفوز 14:31 دقيقة مراسم تتويج المنتخب السعودي بكأس آسيا تحت 23 عاماً 5:26 دقيقة المنتخب السعودي يتوج بلقب كأس آسيا تحت 23 عاماً 0:38 دقيقة الاتحاد الليبي يفسخ عقد الكوكي ويعين الحمادي 1:08 دقيقة رونالدينيو وروبيرتو كارلوس في مباراة استعراضية 0:36 دقيقة فريق برشلونة للسيدات يضم الإنكليزية لوسيا برونز 1:11 دقيقة فوز عريض لفرنسا على سلوفاكيا في بطولة أوروبا 4:44 دقيقة إجراءات تساعد مرضى عمى الألوان لمشاهدة المباريات 0:24 دقيقة هل تجتذب الرياضات الإلكترونية أوزيل بعد الاعتزال؟ 0:42 دقيقة أرنولد يعترف بوجود أخطاء في إدارة مانشستر يونايتد