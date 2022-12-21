رونالدينيـو في لقاء حصريّ مع beIN SPORTS من قبل beIN SPORTS December 21, 2022 11:29 0:48 دقيقة أكد نجم الكرة البرازيليّة السابق رونالدينيـو، أنّ الهدف من إنشاء تطبيق "فوت سايدر" لرعاية المواهب هو مساعدة الشّباب على تحقيق أحلامهم بأن يُصبحوا لاعبي كرةِ قدم وذلك في لقاء حصريّ مع beIN SPORTS. مقابلات رونالدينيو منتخب البرازيل -آخر الفيديوهات 0:48 دقيقة رونالدينيـو في لقاء حصريّ مع beIN SPORTS 16:18 دقيقة العاهل المغربي محمد السادس يستقبل المنتخب المغربي 20:10 دقيقة وصول المنتخب المغربي إلى العاصمة الرباط 2:24 دقيقة دي ماريا رجل النهائيات 1:39 دقيقة أفضل خمسة تصديات في كأس العالم FIFA قطر 2022™ 4:46 دقيقة قطر وفت بوعودها في استضافة كأس العالم FIFA 2022™ 3:24 دقيقة أفضل عشرة أهداف في كأس العالم FIFA قطر 2022™ 2:07 دقيقة طائرة منتخب الأرجنتين تحط الرحال في بوينوس آيرس 4:27 دقيقة جماهير كأس العالم في قطر خطفت كل الأنظار 3:28 دقيقة "قطر 2022™" نسخة تاريخية حازت على إعجاب الجميع