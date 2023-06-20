وفرض "الدون"، الذي خاض مباراته رقم 200 مع منتخب بلاده البرتغال ليدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأول لاعب يحقق هذا الإنجاز، نفسه نجمًا للمواجهة بتوقيعه لهدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 89.

وتمّ احتساب هدف رونالدو بعد إلغائه في مناسبة أولى من قبل حكم المباراة الألماني دانييل سيبرت بداعي التسلّل ثمّ الاحتكام لتقنية الفيديو التي أكّدت صحّة الهدف.

وحصل رونالدو على تكريم من ممثلي "غينيس" للأرقام القياسية قبل صافرة البداية بعد أن عزّز رقمه كأكثر اللاعبين خوضًا للمباريات الدولية (200 مباراة)، بعد 19 عامًا و 304 يومًا على ظهوره الأول في عام 2003 في سن الـ18 و6 أشهر و15 يومًا.

وبذلك عزّز نجم النصر السعودي (38 عامًا) رقمه القياسي كأفضل هداف للبرتغال برصيد 123 هدفًا.

وبهذه النتيجة رفعت البرتغال رصيدها إلى 12 نقاط في صدارة المجموعة العاشرة واقتربت من نهائيات بطولة أمم أوروبا المقررة في ألمانيا العام المقبل، بفارق نقطتين عن سلوفاكيا الفائزة على ليشتنشتاين 1-0، وخمس نقاط عن لوكسمبورغ الفائزة على البوسنة والهرسك 2-0.

في المقابل تجمّد رصيد أيسلندا عند 3 نقاط في المرتبة الخامسة.

وشهدت المباراة إقصاء فيلومسون من جانب أصحاب الأرض (80).

هزيمة بولندا

وفي المجموعة الخامسة، سقطت بولندا على أرض مضيفتها مولدوفا بثلاثة أهداف لإثنين.

في المقابل تغلّبت ألبانيا على مضيفتها جزر فارو (3-1).