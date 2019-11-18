وتابع رونالدو تسجيله للأهداف الدولية بوصوله لهدفه رقم 99 مع منتخب البرتغال خلال مباراة بلاده مع لوكسمبورغ أمس الأحد ضمن المرحلة العاشرة من مباريات المجموعة الثانية في تصفيات يورو 2020.



وتمكن رونالدو من تسجيل الهدف الثاني لصالح البرتغال قبل أربع دقائق من النهاية خلال اللقاء الذي انتهى بثنائية نظيفة، الأمر الذي دفع الكثير من المتابعين للإشادة بسجله المبهر وهو ما صاحبه بعض الانتقادات بحجة "ٍسرقته" لجهد أحد رفاقه.

وكانت تسديدة البديل دييغو غوتا في طريقها لعبور خط المرمى قبل أن يلمسها رونالدو ويمنح نفسه الهدف رقم 99 إذ يأمل تحطيم رقم الإيراني علي دائي الذي يملك 109 أهداف على الصعيد الدولي.

وسلّطت صحيفة ديلي ستار البريطانية الضوء على الحادثة ناشرة بعض التعليقات التي انتقدت تصرف رونالدو، إذ كتب أحدهم: "رونالدو سرق هدفاً من شخص حاول تسجيل أول أهدافه الدولية".

وغرّد آخر: "غوتا تطلع لتسجيل أول أهدافه الدولية ورونالدو قرّر اعتراض الكرة".

وذكر آخر: "هذا الهدف لغوتا!".

وتجنّب رونالد الذي ساعد البرتغال على التأهل إلى يورو 2020 علماً أنّها حاملة اللقب، تجنّب الحديث عن الهدف وركز كلماته حول الفوز على لوكسمبورغ: "اللعب على ملاعب مثل هذه أمر صعب للغاية، كان مثل حقل البطاطا"، مشيراً إلى أنّ تأهل بلاده لم يكن يسيراً وإلى سعيه للعودة لحالته البدنية الكاملة قريباً.

وتعرّض رونالدو في فترات سابقة لمواقف مشابهة لكنه كان الضحية فيها خاصة خلال فترة لعبه مع ريال مدريد الإسباني قبل انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي.