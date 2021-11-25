حقق روما الإيطالي فوزاً باهراً على ضيفه زوريا لوهانسك الأوكراني برباعية نظيفة.

ووقّع الإسباني كارليس بيريز (15) ونيكولو زانيولو (33) والإنكليزي تامي أبراهام (46 و75) أهداف الذئاب.

ورفع فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني للمجموعة متأخراً بفارق نقطة عن المتصدر بودو غليمت النرويجي الفائز على سسكا صوفيا البلغاري 2-0.

وستحسم هوية المتأهل المباشر في الجولة السادسة الأخيرة حيث يحلّ نادي العاصمة الإيطالية ضيفاً على سسكا صوفيا، وبودو غليمت على زوريا لوهانسك.

كوبنهاغن إلى ثمن النهائي

بلغ كوبنهاغن الدنماركي ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بانتصاره العريض 4-0 على مضيفه لينكولن ريد إمبس من جبل طارق ضمن مباريات المجموعة السادسة.

وضمن ذات المجموعة تعادل سلوفان براتيسلافا السلوفاكي مع باوك سالونيكا اليوناني دون أهداف.

ورفع كوبنهاغن رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن سلوفان براتيسلافا الثاني وباوك سالونيكا الثالث أما لينكولن ريد إمبس فقد واصل رحلة البحث عن أولى نقاطه.

فوز ثمين لبازل

حقق بازل السويسري فوزأً ثميناً على مضيفه كيرات الكازاخي 3-2 ضمن المجموعة الثامنة.

في المقابل حسم التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة مباراة كاراباغ الأذري وأمومونيا القبرصي.

وستحسم مسألة البطاقة المباشرة في المرحلة الأخيرة إذ يتساوى بازل وكاراباغ على مستوى عدد النقاط (11 نقطة).

