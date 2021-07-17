فريق العاصمة الإيطالية تفصله 36 يوماً عن افتتاح موسمه في الدوري الإيطالي، حيث سيتسهله بمواجهةِ فيورنتينا بملعب الأولمبيكو، الذئابُ بقيادة مورينيو، خاضوا حتى الآن خمس مباريات ودية، في انتظار لقاءٍ إعدادي آخر أمام فريق الدرجة الثالثة تيرنانا.

