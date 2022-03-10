ووقّع البرتغالي سيرجيو أوليفيرا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45+1.

وبنفس النتيجة، فاز باوك اليوناني على ضيفه جينت البلجيكي.

وسجل السلوفيني ياسمين كورتيتش هدف المباراة الوحيد لباوك في الدقيقة 58.

وفي مباراة أخرى وضع فينورد روتردام الهولندي قدما في ربع النهائي بفوزه الكبير على مضيفه بارتيزان بلغراد الصربي 5-2.

وسجّل للفائز كل من ينس تورنسترا (20 و77) وسيرييل ديسيرس (52) ولوتشارل غيرترويدا (64) ولويس سينيستيرا (71) فيما وقّع بيبراس ناتشو (13) ونيمانيا يوفيتش (46) هدفي الخاسر.

كما حقق سلافيا براغ التشيكي فوزا باهراً على ضيفه لاسك النمساوي 4-1.

وسجل ييرا سور (3 و29) وبيتر أولاينكا (83) وإبراهيم تراوري (85) أهداف سلافيا براغ بينما ذلّل حسين باليتش الفارق للاسك (67).

