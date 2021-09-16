وعلى عكس المتوقع افتتح الأيرلندي غراهام كاري التسجيل في المباراة بهدف أحرزه لسسكا في الدقيقة 10 قبل أن ينتفض روما بقوة ويتعادل عبر لورينزو بيليغريني في الدقيقة 25 ثم أضاف ستيفان شعراوي الهدف الثاني في الدقيقة 38.

ودخل رجال المدرب جوزيه مورينيو الشوط الثاني بقوة فأحرز بيليغريني الهدف الثاني له والثالث لفريق الذئاب في الدقيقة 62 ثم تمكن جيانلوكا مانشيني من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 82 واختتم الإنكليزي تامي آبراهام مهرجان أهداف فريق العاصمة الإيطالية بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 84.

وضمن المجموعة ذاتها (الثالثة)، حقق فريق "بودو/غليمت" النرويجي الفوز على ضيفه زوريا لوهانسك الأوكراني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

