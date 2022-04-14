وسجل كل من الإنكليزي تامي أبراهام (5) ونيكولو زانيولو "هاتريك" (23 و29 و49) أهداف فريق العاصمة الإيطالية.

يذكر أن مواجهة انتهت لصالح الفريق النرويجي بهدفين مقابل هدف.

وضرب روما موعداً مع ليستر سيتي الإنكليزي في نصف نهائي المسابقة.

مرسيليا يواجه فينورد روتردام في نصف النهائي

تأهل مرسيليا إلى المربع الذهبي بعد تجديد فوزه على باوك سالونيكا اليوناني في مواجهة الإياب بهدف سجله ديميتري بايت في الدقيقة 34.

وسيكون الفريق الفرنسي في نزال مرتقب أمام فينورد روتردام الهولندي الذي أزاح مضيفه سلافيا براغ التشيكي بعد فوزه عليه بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وسجل كل من سيريل ديسرس (2 و59) والكولومبي لويس سينيستيرا (78) أهداف الفريق الهولندي فيما جاء هدف سلافيا براغ بواسطة الإيفواري إبراهيم تراوري في الدقيقة 14.

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3.