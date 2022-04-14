ولن تكون المواجهة سهلة أمام الخصم الاسكندينافي الذي تمكّن من التفوّق على الجالوروسي في مناسبتين خلال الموسم الجاري.

مباراة روما وبودو/غليمت - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة روما وبودو/غليمت مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS XTRA 1.

وستبث مباراة روما وبودو/غليمت اليوم الخميس على الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة روما وبودو/غليمت أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

