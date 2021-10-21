فاجأ بودو النرويجي ضيفه روما الإيطالي وانتصر عليه 6-1 اليوم الخميس في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة ضمن مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

وتقدم بودو مع نهاية الشوط الأول بهدفين لبوثيم وبيرغ (8و20) مقابل هدف للإسباني كارليس بيريز (28)، ليجري مورينيو ثلاثة تبديلات قبل انطلاق صافرة النصف الثاني.



وجاءت النتائج عكسية بعد تبديلات مورينيو إذ أضاف بوثيم الهدف الثاني له والثالث لفريقه (52) قبل أن يكمل سولباكين (81 و80) وبيليغرينو (78) السداسية.

وتوقف رصيد روما عند ست نقاط في الوصافة بفارق نقطة عن بودو المتصدر، قبل التقاء سسكا صوفيا البلغاري وزوريا الأوكراني (دون نقاط) الليلة.

وتعد الخسارة أمام بودو/غليمت المغمور أقسى خسارة في مسيرة المدرب البرتغالي جوزيه مورنيو.



وكانت هذه المرة الأولى التي تتلقى فيها شباك فريق يشرف عليه مورينيو ستة أهداف في المباراة رقم 1008 في مسيرته التدريبية، وفق موقع "أوبتا" للإحصاءات.



وسبق لمورينيو أن تعرض لخسارة بنتيجة 5-صفر ضد برشلونة عندما كان مدربًا لريال مدريد ضمن منافسات الدوري الإسباني في تشرين الثاني/نوفمبر 2010.



وقال مورينيو الذي لم يشرك لاعبيه الأساسيين: "فريقهم الاول أفضل بكثير من فريقنا الثاني، إنه خطأي، أردت أن أريح اللاعبين بعد مباراة ضد يوفنتوس وقبل أخرى ضد نابولي واتخذت هذه القرارات، وفي النهاية لاعبوهم أفضل من لاعبي وفريقهم أفضل من فريقي، هناك فارق بين الخسارة 3-1 أو 6 و7-1".



وردًا على سؤال عن اللعب على عشب اصطناعي وفي طقس بارد: "هناك بالطبع مخاوف من إصابات ولكن لا أريد خلق الأعذار، الطقس كان جيدًا وكانت هناك رياح خفيفة ولكن انطبق ذلك على الفريقين، لا أريد أن أجد الأعذار بل فقط أن أهنئ الخصم ومشجعيه الرائعين".