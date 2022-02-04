روسيا تبلغ نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم داخل الصالات من قبل beIN SPORTS February 4, 2022 20:42 0:43 دقيقة بلغت روسيا نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم داخل الصالات للمرة السابعة في تاريخها بانتصارها الصعب على جارتها أوكرانيا 3-2 في نصف نهائي المسابقة القارية. تقارير إخبارية روسيا أوكرانيا بطولة أوروبا لكرة القدم داخل الصالات -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة روسيا تتجاوز عقبة أوكرانيا وتبلغ النهائي 24:33 دقيقة توبي ألدرفيريلد في لقاء حصري مع beIN SPORTS 0:44 دقيقة سيطرة أميركية في التزلّج الفنّي على الجليد 2:43 دقيقة العربي يتغلّب على الشمال 0:41 دقيقة لا إصابات بكورونا في صفوف السنغال قبل مواجهة مصر 0:42 دقيقة ماذا قال كونتي عن جاهزية كولوسيفسكي وبينتانكور ؟ 0:36 دقيقة برونو لاجي أفضل مدرب في "البريميرليغ" لشهر يناير 0:55 دقيقة دافيد دي خيا لاعب الشهر في "البريميرليغ" 1:04 دقيقة الفريق الكندي يتألق في رياضة الكيرلينغ 2:05 دقيقة موتسيبي يشكر قنواتنا على التغطية المميزة للكان