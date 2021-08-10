روزاريو مسقط رأس الأسطورة ميسي ومهد بداياته الكروية من قبل beIN SPORTS August 10, 2021 14:31 2:09 دقيقة مدينة روساريو الأرجنتينية تعيش على إيقاع انتقال ابنها ليونيل ميسي، والحي الذي نشأ فيه يعكس ذلك جلياً. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان روزاريو ليونيل ميسي برشلونة -آخر الفيديوهات 0:52 دقيقة وصول ميسي إلى العاصمة الفرنسية باريس 0:35 دقيقة ريال مدريد يقاضي رئيس رابطة الدوري الإسباني تيباس 0:31 دقيقة قادة برشلونة للموسم القادم 2:09 دقيقة روزاريو تعيش على إيقاع انتقال ميسي 0:42 دقيقة مانشستر سيتي يمدد التعاقد مع مدافعه جون ستونز 0:35 دقيقة أُنس جابر تبلغ الدور الثاني من بطولة مونريال للتنس 2:50 دقيقة أسباب خيبة الأمل الجزائرية في طوكيو 1:07 دقيقة مئات الجماهير تستقبل البطل الهندي نيراج شوبرا 1:35 دقيقة مانشستر سيتي يقدم غريليش 0:54 دقيقة لامبارد يتوقع منافسة ساخنة في الموسم الجديد