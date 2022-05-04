رودجرز يتطلّع لقيادة ليستر سيتي للتتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي من قبل beIN SPORTS May 4, 2022 19:13 0:37 دقيقة قال مدرب ليستر سيتي بريندان رودجرز قبل التوجه إلى إيطاليا لمواجهة روما في إياب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي إن هدف فريقه هو التتويج بلقب قاري لأول مرة. مقابلات بريندان رودجرز روما ليستر سيتي دوري المؤتمر الأوروبي -آخر الفيديوهات 1:30 دقيقة ريال مدريد (0-1) مانشستر سيتي : التغطية الخاصة 0:37 دقيقة رودجرز ينشد دخول التاريخ مع ليستر سيتي 0:47 دقيقة بيع قياسي لقميص مارادونا بأكثر من 9 ملايين دولار 0:42 دقيقة تير شتيغن يغيب عن مباريات المنتخب الألماني 0:53 دقيقة النجم جويل إمبيد بصدد تغيير جنسيته الرياضية 0:31 دقيقة أنس جابر تطيح بهاليب وتبلغ نصف نهائي مدريد 0:41 دقيقة استاد أحمد بن علي يستضيف الملحق المؤهل للمونديال 3:24 دقيقة الـ"سيتي" يسعى للوصول إلى النهائي 3:23 دقيقة ريال مدريد من أجل تجاوز هزيمة الذهاب أمام السيتي 0:58 دقيقة شاهد فرحة جماهير بورنموث