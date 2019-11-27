روبينيو يختار تشكيلته المثالية November 27, 2019 08:16 1:21 دقيقة تقارير إخبارية روبينيو -آخر الفيديوهات 1:40 دقيقة مورينيو: "كنا ندرك صعوبة مواجهة أولمبياكوس" 1:24 دقيقة إهدار الفرص السهلة سبب خسارة اليمن 1:28 دقيقة مبخوت: قدمنا مباراة جيدة ونبحث عن المزيد 2:36 دقيقة توخيل يشيد بقوة ريال مدريد ويمتدح نافاس 1:06 دقيقة بنزيمة يقلل من أثر تعادل ريال مدريد مع سان جيرمان 3:50 دقيقة بايرن ميونيخ يلمع متصدراً في ليلة ليفاندوفسكي 5:00 دقيقة تعادل مثير يحسم الصدارة لباريس سان جيرمان 3:22 دقيقة مانشستر سيتي يضمن تأهله إلى ثمن النهائي 0:47 دقيقة مورينيو يحتفي بحامل كرات أنقذ توتنهام 3:08 دقيقة يوفنتوس يضع مصير أتلتيكو في دوري الأبطال على المحك