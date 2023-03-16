روبياليس يؤكد قوّة ملف إسبانيا والبرتغال والمغرب من قبل beIN SPORTS March 16, 2023 15:25 1:57 دقيقة قال لويس روبياليس رئيسُ الاتحاد الإسباني لكرة القدم إنّ ملف إسبانيا - البرتغال - المغرب المرشح لاستضافة كأس العالم ألفين وثلاثين قوي، وسيكون له تأثيراتٍ كبيرة لا سيما على الصعيدين الاجتماعي والثقافي. مقابلات كأس العالم لويس روبياليس -آخر الفيديوهات 1:57 دقيقة روبياليس يؤكد قوّة ملف إسبانيا والبرتغال والمغرب 2:37 دقيقة إنفانتينو الرجل الذي ترك بصمته في كرة القدم 4:05 دقيقة الكونغرس الـ73 للفيفا | التغطية الخاصة 3:23 دقيقة ريال بيتيس في مهمة شبه مستحيلة أمام يونايتد 2:36 دقيقة قمّة مرتقبة في ملعب الإمارات بين آرسنال وسبورتينغ 0:53 دقيقة الإصابات تعكّر استعدادات يوفنتوس لمواجهة فرايبورغ 3:21 دقيقة فنربهتشه في مهمة صعبة عندما يلاقي ضيفه إشبيلية 3:27 دقيقة ريال سوسييداد يبحث عن الريمونتادا أمام روما 8:31 دقيقة فينغر يكشف عن مشروع يهدف لإنشاء أكاديمية بكل دولة 4:05 دقيقة إنفانتينو رئيساً للفيفا حتى 2027 بالتزكية