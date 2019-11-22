رمضان صبحي يكشف سر قناع النهائي من قبل beIN SPORTS November 22, 2019 22:27 2:02 دقيقة تطرق رمضان صبحي، قائد المنتخب الأولمبي المصري وأفضل لاعب في البطولة، إلى الحادثة الطريفة التي سبقت مباراة النهائي أمام كوت ديفوار والمتمثلة في ارتداء زملائه لأقنعة تمثل شخصية تمثيلية مشهورة عالمياً. مصر رمضان صبحي -آخر الفيديوهات 3:53 دقيقة دورتموند 3 بادربورن 3 3:51 دقيقة باريس سان جيرمان يستعد لريال مدريد بثنائية على ليل 2:02 دقيقة رمضان صبحي يكشف سر قناع النهائي 4:14 دقيقة شوقي غريب يثمّن دور الجمهور المصري في التتويج 3:50 دقيقة "أولمبي الفراعنة" يتوج بطلاً لإفريقيا للمرة الأولى 0:46 دقيقة كلوب يرحب بعودة مورينيو 0:42 دقيقة ديفيس: روسيا تقصي صربيا وتلاقي كندا في نصف النهائي 1:27 دقيقة لقاء خاص مع ألفارو موراتا 1:15 دقيقة إيمري يؤكد ان فريقه يعاني من أزمة نتائج 1:04 دقيقة تفاؤل ملحوظ حول إلغاء الحظر عن تشيلسي