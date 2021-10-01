بعد النتائج الهزيلة لكرة القدم الروسية في العامين الماضيين على مستوى الأندية في البطولات الأوروبية والمنتخب الوطني، طرح اتحاد الكرة حزمة إصلاحات بهدف الخروج من هذه الوضعية المتردّية، لكنّ فكرة الاتحاد اصطدمت باعتراض من مسؤولين كبار في الدولة وكذلك من رابطة الأندية المحترفة ما يجعل التكهن بمصير هذه الإصلاحات صعباً للغاية.

