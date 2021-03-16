رسمياً عودة إبراهيموفيتش إلى صفوف المنتخب السويدي

وورد اسم نجم ميلان الإيطالي في القائمة التي أعلن عنها حساب منتخب السويد الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر على الإنترنت اليوم الثلاثاء.

🔥 TRUPPEN! 🔥



Här är spelarna som representerar Sverige i matcherna mot Georgien, Kosovo och Estland! 🇸🇪🇸🇪 — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) March 16, 2021

وثمّن يان أندرسون مدرب منتخب السويد عودة إبراهيموفيتش إلى القائمة قائلاً إنّ صاحب الـ39 عاماً يمكنه إضافة الكثير للمنتخب بفضل مستواه العالي وخبرته الكبيرة.

وكانت وسائل الإعلام المحلية طرحت عودة إبراهيموفيتش إلى صفوف المنتخب السويدي في أوائل آذار/مارس الحالي، لكن الاتحاد السويدي لم يؤكد المعلومة حتى اليوم.



من جهته، يواصل اللاعب الغائب عن الملاعب منذ نهاية شباط/فبراير الماضي، علاجه إصابة في العضلة المقربة اليسرى على أمل العودة الخميس لخوض مباراة إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ضد ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنكليزي.



منذ اعتزاله الدولي، ألمح "إبرا"، صاحب 116 مباراة دولية و62 هدفاً، عن أمله في العودة إلى صفوف المنتخب السويدي، فسبق أن أشار عام 2018 إلى أنّه قد يعود عن قرار الاعتزال من أجل المشاركة في مونديال روسيا، لكن الاتحاد دحض تلك الفرضية في وقت لاحق.



لكن الأمور اتخذت منحى مختلفاً هذا الخريف، بعد أن أخبر اللاعب وسائل الاعلام بأنّه "يحن" إلى ارتداء القميص الأصفر والأزرق للمنتخب السويدي.



واجتمع إبراهيموفيتش مع المدرب أندرسون في لقاء وصفه الاتحاد السويدي للعبة بأنّه "جيد ومثمر".



وستلعب السويد مباراتين في تصفيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر، ضد جورجيا في 25 آذار/مارس الحالي وكوسوفو في 28 منه، على أن تلتقي إستونيا ودياً في 31 من الشهر ذاته.