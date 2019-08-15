وخاض وحيد خليلوزيتش العديد من التجارب المميزة أبرزها الوصول مع منتخب الجزائر إلى ثمن نهائي كأس العالم 2014.



وقال رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع في مؤتمر صحافي في مقر الاتحاد إلى جانب المدرب الجديد "يملك السيد خليلوزيتش معرفة بالكرة الإفريقية بعد تدريبه منتخبي الجزائر وكوت ديفوار".

وكان خليلوزيتش توصل مطلع الشهر الجاري إلى اتفاق مع فالديمار كيتا، مالك نادي نانت صاحب المركز الثاني عشر في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، لترك منصبه بعد موسم واحد فقط على رأس إدارته الفنية، وذلك تمهيداً لاستلام الاشراف على المنتخب المغربي.

واتسمت علاقة خليلوزيتش (67 عاماً) بكيتا ونجل الأخير فرانك الذي يشغل منصب المدير العام، بالتوتر منذ استلامه المهام في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك لأن اللاعب السابق لنانت وباريس سان جيرمان لم يكن راضياً عن استراتيجية النادي وسياسة تعاقداته.

وسبق لخليلوزيتش التدريب في المغرب عندما قاد الرجاء البيضاوي (1997-1998) ويملك خبرة تدريبية في شمال القارة كونه أشرف على تدريب المنتخب الجزائري من 2011 إلى 2014 وقاده إلى إنجاز تاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم ، وذلك في البرازيل 2014 قبل أن يخرج بصعوبة وبعد التمديد على يد ألمانيا التي توجت باللقب لاحقاً.

كما أشرف على منتخبي كوت ديفوار (2008-2010) واليابان (2015-2018)، بالإضافة إلى اندية ليل وباريس سان جيرمان، الاتحاد السعودي، وغيرها.

وسيخلف البوسني المدرب الفرنسي رونار الذي طوى الشهر الفائت فصلاً "طويلاً وجميلاً" مع منتخب المغرب امتد لأكثر من ثلاثة أعوام، مؤكداً أنّه اتخذ قراره قبل المشاركة المخيبة للمنتخب في كأس الأمم الإفريقية، حيث خرج من الدور ثمن النهائي.

وقاد رونار المغرب إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى بعد غياب 20 عاماً، وذلك من خلال المشاركة في مونديال روسيا 2018.